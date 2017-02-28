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В Ростове 21-летнего студента-медика нашли повешенным

В Ростове 21-летнего студента-медика нашли повешенным
В Ростове-на-Дону 21-летнего студента-медика Вадима Т. нашли повешенным. Погибшего обнаружил его брат.

Накануне трагедии, вечером 27 февраля, молодые люди легли спать, а на утро 28 февраля парень обнаружил своего брата в петле.

Обстоятельства случившегося выясняются. На данный момент неизвестно, что именно подтолкнуло студента — медика покончить с собой.

Напомним, похожая трагедия произошла 10 февраля этого года. Тело 16-летнего Ивана Г. нашли повешенным вечером 10 февраля на улице Шоссейной. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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