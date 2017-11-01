В Ростове 19-летняя девушка выбросила новорожденного ребёнка на улицу





В Ростове 19-летняя девушка выбросила новорожденного ребёнка на улицу.



Вечером 2 ноября жительница Азовского района родила сына на съёмной квартире в Ростове. На следующее утро она завернула новорожденного в плед, положила его в картонную коробку, вынесла на улицу и оставила на парапете многоэтажки в соседнем дворе в переулке Защитном.



Малыша нашли прохожие, которые вызвали «скорую». Прибывшие медики госпитализировали мальчика. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

- Полицейские опросили десятки свидетелей и очевидцев, изучили записи камер наружного видеонаблюдения. В результате удалось установить личность матери новорожденного, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Полицейские задержали её в съемной квартире и доставили в дежурную часть.



Как сообщили в следственном управлении Ростовской области, в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.