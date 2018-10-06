В Ростове 19-летний парень снял фары с «Порше»





В Ростове задержали молодого человека, подозреваемого в краже фар с автомобиля «Порше». Им оказался 19-летний местный житель, который ранее был судим.



В ночь на 1 октября он с помощью отвертки снял фары с припаркованной на улице иномарки. Стоимость комплектующих составляет более 130 тысяч рублей. Оперативники задержали вора в тот момент, когда он пытался их продать. Задержание прошло 7 октября.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденное имущество вернули владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.