В Ростове 18-летний водитель врезался в дерево и протаранил иномарку



В Ростове 18-летний водитель «Дэу Эсперо» врезался в дерево и протаранил легковушку.



ДТП произошло в Пролетарском районе города на проспекте 40-летия Победы около 22 часов 2 марта. По предварительным данным, в районе дома № 61/1 18-летний водитель «Дэу Эсперо» не справился с управлением и врезался в дерево. От удара легковушку отбросило на проезжую часть, где она столкнулась с «Хендай Акцент».

- В результате аварии пострадали 16-летний и 17-летний пассажиры «Дэу Эсперо», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.



28-летний водитель «Хендай Акцент» не пострадал. Автомобиль «Дэу» получил серьезные механические повреждения. У иномарки полностью смята передняя часть. Обстоятельства аварии уточняются.