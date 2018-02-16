В Ростове 17-летний юноша пропал после выгула собаки



В Ростове 17-летний юноша пропал после выгула собаки. Сергей Данилов вышел во двор на улице Тельмана со своей таксой утром 18 февраля. После он ушел в сторону переулка Газетного. После этого парень на связь не выходил.



По словам тети пропавшего парня, Сергей без поводка выгуливал собаку во дворе своего дома. У парня с собой был мобильный телефон. Однако спустя некоторое время Сергей перестал отвечать на звонки. Обеспокоенные родственники обошли всех друзей юноши, но так и не нашли его.



У пропавшего Сергея рост - около 175 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза и короткие русые волосы. Уходя из дома, Сергей надел темно-синюю куртку и черные спортивные штаны.



Все, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Данилова, просят позвонить по номерам: 8-928-603-74-00 или 8-908-178-29-31.