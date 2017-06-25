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В Ростове 13-летний велосипедист погиб под колёсами иномарки

В Ростове 13-летний велосипедист погиб под колёсами иномарки

В Октябрьском районе Ростова в ДТП погиб 13-летний ребёнок. Мальчика сбила иномарка. Трагедия произошла 27 июня около 19 часов на улице Рахманинова.
- По первоначальной информации, 52-летний водитель «Рено Сандеро» допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги на главную, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП ребёнок погиб.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, унесшего жизнь школьника. По факту случившегося проводится проверка.

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