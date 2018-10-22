В роддоме Ростовской области умер новорожденный



Фото: Glavnayatema.com

В Ростовской области в роддоме умер новорожденный. Трагический случай произошёл в городе Донецке.



Как стало известно Rostov.ru, мама младенца на учёте у гинеколога не состояла. Женщину привезли в больницу, когда уже начался процесс родов. При нормальном сроке беременности ребёнок появился на свет маловесным. Практически сразу его состояние ухудшилось. Чтобы спасти жизнь малыша, на помощь коллегам прибыли специалисты из Ростова. Однако усилия медиков оказались тщетными, спасти крошку не удалось.

- Вскрытие показало, что причиной смерти новорожденного стал бактериальный сепсис, - сообщил источник.



У дончанки, потерявшей ребёнка, уже есть дети. Почему она так безответственно подошла к очередной беременности, неизвестно.



Добавим, что сепсис новорожденных – это инфекционный процесс во всём организме, который всегда сопровождается тяжелейшими осложнениями. В 30-40% случаев сепсис новорожденных детей приводит к смерти.