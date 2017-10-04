В результате взрыва в частном доме в Ростовской области погибли два человека



В результате взрыва в Ростовской области погибли два человека. Кроме молодого человека, который привёл в действие самодельное взрывное устройство, в доме находился ещё один мужчина.



По предварительным данным, второй погибший – знакомый 29-летнего жителя села Екатериновка Романа А., устроившего взрыв. Мощность была такой силы, что от строения осталась только куча завалов. Дом полностью разрушен.

- Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - устанавливаются все обстоятельства случившегося.







Как ранее писал Rostov.ru, по предварительным данным, на отчаянный шаг житель Ростовской области решился после ссоры с девушкой. Он самостоятельно изготовил взрывное устройство, начинив его килограммом пластида.



Также, по имеющейся информации, погибший был наркозависимым. Не так давно он освободился из мест лишения свободы.



Напомним, взрыв произошёл 6 октября около 15 часов. На месте происшествия до сих пор работают сотрудник МЧС. Спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, уже удалось найти тела обоих погибших. Также все обстоятельства случившегося на месте взрыва выясняют следователи.



