В реке Темерник в Ростове обнаружили труп мужчины



В реке Темерник в Ростове обнаружили труп мужчины. Тело всплыло на поверхность воды около полудня 16 июля на улице Капустина. Об этом сообщает издание DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



Сотрудники кафе «Берег» заметили, что в реке плавает тело мужчины. Они вызвали полицейских. На теле погибшего нет следов насильственной смерти. Судя по всему, он утонул за сутки до обнаружения.



– На вид утонувшему - 30-31 год. Судя по кольцу на пальце, он был женат. На теле не видно ни побоев, ни повреждений, – сообщил инсайдер.



Личность мужчины и обстоятельства гибели устанавливаются.