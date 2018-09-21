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В реке Дон едва не утонула женщина

В реке Дон едва не утонула женщина
В Ростовской области в реке Дон едва не утонула женщина. Происшествие случилось в Багаевском районе около 18 часов 21 сентября.

Сообщается, что звонок поступил от местного рыбака. Он заметил в реке человека, не подававшего признаков жизни. Однако прибывшие на место сотрудники вытащили на берег женщину и спасли ее, оказав доврачебную помощь.

– Вернув пострадавшую к жизни, спасатели передали ее прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи, – сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий.

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