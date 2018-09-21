В реке Дон едва не утонула женщина



В Ростовской области в реке Дон едва не утонула женщина. Происшествие случилось в Багаевском районе около 18 часов 21 сентября.



Сообщается, что звонок поступил от местного рыбака. Он заметил в реке человека, не подававшего признаков жизни. Однако прибывшие на место сотрудники вытащили на берег женщину и спасли ее, оказав доврачебную помощь.



– Вернув пострадавшую к жизни, спасатели передали ее прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи, – сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий.