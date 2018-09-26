В районе Театральной площади в Ростове сгорели гараж и кровля дома





В Ростове в районе Театральной площади вновь произошёл пожар. Утром 28 сентября на улице Гоголевской рядом с домом № 7 загорелся гараж.



Вскоре пламя перекинулось на крышу жилого дома. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Спасателям понадобилось около часа, чтобы ликвидировать возгорание.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина пожара устанавливается.



К тушению привлекались 31 человек и восемь единиц техники.



Напомним, 21 августа 2017 года в районе Театральной площади произошёл масштабный пожар. Огонь охватил жилые кварталы на площади более 32 тысяч квадратных метров. Пламя мгновенно распространялось от дома к дому с такой скоростью, что люди бросали всё и выбегали из домов. Многим не удалось спасти даже документы.



В течение года длилось расследование причин пожара. В результате к ответственности по статье «Халатность» привлекут экс-замглавы Пролетарского района, начальника Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети, а также старшего мастера производственного участка.