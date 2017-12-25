В районе Театрального спуска в Ростове сгорел частный дом



В районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону сгорел частный дом. Происшествие случилось днем 27 декабря на улице Красных Зорь.



- Огнем было охвачено 100 квадратных метров помещения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Причину пожара установят специалисты. К счастью, во время пожара никто не пострадал. В тушении принимали участие пять пожарных машин и 20 спасателей.



Стоит отметить, что дом сгорел в том районе, где в августе бушевал масштабный пожар. Огнем было охвачено 10 000 квадратных метров. Пламя уничтожило сотни домов. Без крыши над головой остались 218 человек.