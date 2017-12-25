Авторизация

Регистрация


  • USD 57.45
  • EUR 68.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В районе Театрального спуска в Ростове сгорел частный дом

В районе Театрального спуска в Ростове сгорел частный дом
В районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону сгорел частный дом. Происшествие случилось днем 27 декабря на улице Красных Зорь.

- Огнем было охвачено 100 квадратных метров помещения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Причину пожара установят специалисты. К счастью, во время пожара никто не пострадал. В тушении принимали участие пять пожарных машин и 20 спасателей.

Стоит отметить, что дом сгорел в том районе, где в августе бушевал масштабный пожар. Огнем было охвачено 10 000 квадратных метров. Пламя уничтожило сотни домов. Без крыши над головой остались 218 человек.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.