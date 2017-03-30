В районе Шахт водитель на «зебре» сбил насмерть пешехода и скрылся





Под Шахтами автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.



ДТП произошло около половины девятого вечера 31 марта на 891-ом километре дороги Новошахтинск – Майский. По предварительным данным, машина сбила 47-летнего мужчину, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу.



Автомобиль с места происшествия скрылся. Пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

- Сотрудниками полиции устанавливается личность водителя и марка автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Ведется розыск машины, сбившей пешехода.



Свидетелей смертельного ДТП просят позвонить по номеру 02 и сообщить информацию, которая поможет установить личность водителя.