Авторизация

Регистрация
  • USD 55.96
  • EUR 59.81
Новости

Происшествия

0

В районе Шахт водитель на «зебре» сбил насмерть пешехода и скрылся

В районе Шахт водитель на «зебре» сбил насмерть пешехода и скрылся

Под Шахтами автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло около половины девятого вечера 31 марта на 891-ом километре дороги Новошахтинск – Майский. По предварительным данным, машина сбила 47-летнего мужчину, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль с места происшествия скрылся. Пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
- Сотрудниками полиции устанавливается личность водителя и марка автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Ведется розыск машины, сбившей пешехода.

Свидетелей смертельного ДТП просят позвонить по номеру 02 и сообщить информацию, которая поможет установить личность водителя.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!