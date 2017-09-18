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В пятиэтажке Ростова произошёл пожар

В пятиэтажке Ростова произошёл пожар
В пятиэтажке Ростова, расположенной в Советском районе города, произошёл пожар. Загорелась квартира в многоэтажке на улице Сладкова.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 19 сентября в 15:40. К моменту прибытия пожарных, огонь распространился на площади 10 кв.м.
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Возгорание ликвидировали в 16:00.

К тушению привлекались 22 спасателя и семь единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

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