В Пролетарском районе два человека погибли во время пожара



В городе Пролетарске ночью произошло возгорание в частном доме. ЧП случилось 13 ноября около трёх часов ночи по адресу: переулок Кирпичный, 37.



Во время пожара в одноэтажном здании погибли двое, мужчина и женщина. Их личности сейчас устанавливаются.



- Для тушения привлекались десять человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Огонь охватил площадь в 52 квадратных метра. Причина возгорания пока не известна.