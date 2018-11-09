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В Пролетарском районе два человека погибли во время пожара

В Пролетарском районе два человека погибли во время пожара
В городе Пролетарске ночью произошло возгорание в частном доме. ЧП случилось 13 ноября около трёх часов ночи по адресу: переулок Кирпичный, 37.

Во время пожара в одноэтажном здании погибли двое, мужчина и женщина. Их личности сейчас устанавливаются.

- Для тушения привлекались десять человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Огонь охватил площадь в 52 квадратных метра. Причина возгорания пока не известна.

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