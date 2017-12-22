В пожаре на проспекте Шолохова в Ростове пострадали два человека





На проспекте Шолохова в Ростове произошло возгорание в частном доме. Пожар начался около половины четвертого дня 26 декабря.



На место происшествия прибыли три единицы техники и 13 спасателей. Дом полыхал на площади 75 квадратных метров.

- В результате пожара пострадали два человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Они госпитализированы.



По словам ростовчан, дымом заполонило несколько кварталов, в том числе дорогу по проспекту. Причины пожара устанавливаются.