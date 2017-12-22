Авторизация

Регистрация


  • USD 57.73
  • EUR 68.54
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В пожаре на проспекте Шолохова в Ростове пострадали два человека

В пожаре на проспекте Шолохова в Ростове пострадали два человека

На проспекте Шолохова в Ростове произошло возгорание в частном доме. Пожар начался около половины четвертого дня 26 декабря.

На место происшествия прибыли три единицы техники и 13 спасателей. Дом полыхал на площади 75 квадратных метров.
- В результате пожара пострадали два человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Они госпитализированы.

По словам ростовчан, дымом заполонило несколько кварталов, в том числе дорогу по проспекту. Причины пожара устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.