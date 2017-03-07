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В подземном коллекторе Волгодонска заживо сгорел мужчина

В подземном коллекторе Волгодонска заживо сгорел мужчина

В подземном коллекторе в Волгодонске заживо сгорел мужчина. Пожар произошел 7 марта около половины четвертого дня.

Огонь охватил подземный трубопровод площадью два кв. м. на переулке Маяковского, 3. Тело мужчины сильно обгорело, его личность пока не установили.
- Коллектор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Пожар локализован в 16:52, полностью потушен в 16:53.

В тушении принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава.

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