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В подземном гараже в Ростове нашли мертвую женщину

В подземном гараже в Ростове нашли мертвую женщину
В Ростове в подземном гараже нашли тело женщины.

Труп обнаружили на территории гаражно-строительного кооператива «Бампер» на улице Таганрогской в ночь с 11 на 12 февраля, сообщает DonDay.ru.

Личность женщины уже установлена. Это 55-летняя местная жительница. Она лежала в кровати в комнате, обустроенной под жильё. На ростовчанке была надета шуба.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе экспертизы.

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