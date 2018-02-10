В подземном гараже в Ростове нашли мертвую женщину



В Ростове в подземном гараже нашли тело женщины.



Труп обнаружили на территории гаражно-строительного кооператива «Бампер» на улице Таганрогской в ночь с 11 на 12 февраля, сообщает DonDay.ru.



Личность женщины уже установлена. Это 55-летняя местная жительница. Она лежала в кровати в комнате, обустроенной под жильё. На ростовчанке была надета шуба.



На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе экспертизы.