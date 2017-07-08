В Подмосковье коллега-строитель зарезал парня из Новочеркасска





В Подмосковье коллега зарезал 30-летнего жителя Новочеркасска Павла Кочетова. Убийство произошло в городе Люберцы Московской области.



Друзья погибшего узнали о случившемся не сразу. Молодой человек в мае уехал на заработки в столичный регион, где занимался ремонтом квартир. Обеспокоенные тем, что Павел долго не выходит на связь, товарищи начали его искать. Они обзвонили всех его знакомых, связались с братом. Кроме брата, других родственников у новочеркасца не было. Как выяснилось, после 16 июня с ним никто не общался, пишет DonDay.ru. По адресу, где проживал Павел, консьержка рассказала, что его убили.



Как выяснилось, вечером 16 июня вместе со своим коллегой Павел отмечал получение аванса. Во время разговора мужчины поссорились. Словесная перепалка переросла в серьёзный конфликт, в ходе которого коллега достал нож и ударил Павла. Пострадавшего доставили в Люберецкую городскую больницу, где он умер около 4 утра 17 июня.



Брат погибшего Максим Кочетов, который также находится на заработках в Москве, нашел тело Павла в морге, где оно находится до сих пор. Денег на похороны у него нет.

- Похороны в Москве стоят очень дорого, сейчас занимаюсь поиском денег, скорее всего, придется кремировать и везти прах на родину в Новочеркасск, - рассказал DonDay Максим Кочетов.



По подозрению в убийства молодого человека из Новочеркасска задержали его коллегу из Мурманской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».