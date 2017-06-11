В подъезде ростовской многоэтажки трое изнасиловали 18-летнюю девушку





В Ростове в подъезде многоквартирного дома трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю студентку строительного профучилища.



Нападение произошло около 17 часов 11 июня в доме на улице Тракторной. Подонки в течние часа по очереди насиловали и избивали на девушку, сообщает DonDay.ru. После они бросили свою жертву на ступеньках и ушли.



Ростовчанка стонала от боли и звала на помощь. Только через 20 минут ей удалось прийти в себя и она самостоятельно смогла вызвать «скорую» и полицию.



Медики диагностировали у пострадавшей алкогольное опьянение, множественные ссадины и ушибы. От госпитализации девушка отказалась.