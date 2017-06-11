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В подъезде ростовской многоэтажки трое изнасиловали 18-летнюю девушку

В подъезде ростовской многоэтажки трое изнасиловали 18-летнюю девушку

В Ростове в подъезде многоквартирного дома трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю студентку строительного профучилища.

Нападение произошло около 17 часов 11 июня в доме на улице Тракторной. Подонки в течние часа по очереди насиловали и избивали на девушку, сообщает DonDay.ru. После они бросили свою жертву на ступеньках и ушли.

Ростовчанка стонала от боли и звала на помощь. Только через 20 минут ей удалось прийти в себя и она самостоятельно смогла вызвать «скорую» и полицию.

Медики диагностировали у пострадавшей алкогольное опьянение, множественные ссадины и ушибы. От госпитализации девушка отказалась.

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