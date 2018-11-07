Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В перинатальном центре в Ростове сгорел кабинет старшей медсестры

В перинатальном центре в Ростове сгорел кабинет старшей медсестры
В Ростовском областном перинатальном центре произошел пожар в кабинете старшей медсестры. ЧП случилось днём 9 ноября по адресу: улица Бодрая, 90.

На место происшествия сразу выехали спасатели, но работники центра успели потушить огонь до их прибытия. Спасатели установили, что площадь пожара составила примерно один квадратный метр.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В отделении не было детей на момент возгорания.

Причину пожара выяснят сотрудники МЧС. По факту ЧП проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.