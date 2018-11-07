В перинатальном центре в Ростове сгорел кабинет старшей медсестры



В Ростовском областном перинатальном центре произошел пожар в кабинете старшей медсестры. ЧП случилось днём 9 ноября по адресу: улица Бодрая, 90.



На место происшествия сразу выехали спасатели, но работники центра успели потушить огонь до их прибытия. Спасатели установили, что площадь пожара составила примерно один квадратный метр.



К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В отделении не было детей на момент возгорания.



Причину пожара выяснят сотрудники МЧС. По факту ЧП проводится проверка.