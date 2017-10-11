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В отношении стритрейсерши, насмерть сбившей пешехода в Ростове, завели уголовное дело

В отношении стритрейсерши, насмерть сбившей пешехода в Ростове, завели уголовное дело
В отношении стритрейсерши, насмерть сбившей пешехода в Ростове, завели уголовное дело.

Автомобиль девушки изъяли и поместили на охраняемую стоянку.
- В отношении 29-летней женщины-водителя, совершившей ДТП, в результате которого погиб пешеход, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Ранее было установлено, что владелица спорткара 54 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Большинство нарушений было связано с превышением скорости движения.

Напомним, авария произошла 11 октября около 23:30 на проспекте Шолохова. В районе дома № 160 водитель спорткара Audi R8 сбила насмерть 32-летнего пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. По словам очевидцев, иномарка ехала с большой скоростью. В результате ДТП мужчина погиб на месте.

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