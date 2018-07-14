В отношении мужчины, державшего в заложниках ростовчанку, возбуждено уголовное дело



В отношении мужчины, державшего в заложниках ростовчанку, возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось вечером 16 июля на проспекте Космонавтов.



По версии следствия, женщина шла домой по улице Волкова, когда на нее напал мужчина с ножом и отверткой. Он долго водил ее по улицам, пока не усадил около одной из машин, возле которой пробыл с заложницей еще какое-то время. На просьбы очевидцев отпустить женщину он не реагировал.



Вскоре на место происшествия приехала полиция, но и их требованиям злоумышленник не подчинился. Тогда один из сотрудников ведомства выстрелил в злоумышленника.



- По предварительным данным, в момент совершения преступления 32-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - отметили в СУ СК России по Ростовской области. – Также установлено, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, а также кражу.