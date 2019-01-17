В отношении хулигана, избившего полицейского в Азове, возбудили уголовное дело



Избитый сотрудник полиции.

В отношении дебошира, избившего полицейского в Азове, возбудили уголовное дело.35-летний житель Симферополя подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



- Сейчас проводится расследование уголовного дела , - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.



Напомним, 18 января в Азове злоумышленник зашел на территорию отдела полиции. Там он стал задевать постового. Когда сотрудник правоохранительных органов попытался успокоить хулигана, дебошир набросился на него с кулаками. Коллеги полицейского выбежали на улицу из отдела и задержали подозреваемого.

