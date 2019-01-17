Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В отношении хулигана, избившего полицейского в Азове, возбудили уголовное дело

В отношении хулигана, избившего полицейского в Азове, возбудили уголовное дело
Избитый сотрудник полиции.
В отношении дебошира, избившего полицейского в Азове, возбудили уголовное дело.35-летний житель Симферополя подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Сейчас проводится расследование уголовного дела , - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, 18 января в Азове злоумышленник зашел на территорию отдела полиции. Там он стал задевать постового. Когда сотрудник правоохранительных органов попытался успокоить хулигана, дебошир набросился на него с кулаками. Коллеги полицейского выбежали на улицу из отдела и задержали подозреваемого.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.