Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В общежитии на Ленина в Ростове произошёл пожар

В общежитии на Ленина в Ростове произошёл пожар

В Ростове в общежитии на улице Ленина произошёл пожар. Очаг возгорания находился в комнате на восьмом этаже.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 20 ноября в 15:44. На место происшествия выехали 38 спасателей и девять единиц техники.
- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Из многоэтажки эвакуировали жильцов. Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось порядка получаса.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.