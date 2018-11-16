В общежитии на Ленина в Ростове произошёл пожар





В Ростове в общежитии на улице Ленина произошёл пожар. Очаг возгорания находился в комнате на восьмом этаже.



Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 20 ноября в 15:44. На место происшествия выехали 38 спасателей и девять единиц техники.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



Из многоэтажки эвакуировали жильцов. Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось порядка получаса.



В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.