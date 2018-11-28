В Новосибирской области в ДТП погиб ростовчанин



В Новосибирской области в столкновении двух грузовиков погиб 56-летний житель Ростова. ДТП произошло ночью 30 ноября на 364-м километре трассы «Иртыш».



Двигаясь по дороге, ростовчанин за рулём большегруза «МАН» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Вольво».



В результате столкновения житель Ростова погиб на месте.



- У 56-летнего водителя «Вольво» диагностировали сотрясение мозга. Сейчас он находится в больнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



В данный момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.