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В Новосибирской области в ДТП погиб ростовчанин

В Новосибирской области в ДТП погиб ростовчанин
В Новосибирской области в столкновении двух грузовиков погиб 56-летний житель Ростова. ДТП произошло ночью 30 ноября на 364-м километре трассы «Иртыш».

Двигаясь по дороге, ростовчанин за рулём большегруза «МАН» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Вольво».

В результате столкновения житель Ростова погиб на месте.

- У 56-летнего водителя «Вольво» диагностировали сотрясение мозга. Сейчас он находится в больнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В данный момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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