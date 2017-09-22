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В Новошахтинске задержали парня, укравшего телефон из ВАЗа

В Новошахтинске задержали парня, укравшего телефон из ВАЗа
В Новошахтинске задержали парня, укравшего телефон из автомобиля «ВАЗ-2113». 21-летний местный житель был арестован 22 сентября на одной из улиц города.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, молодой человек увидел, что водитель «Лады» не закрыл окно и оставил в салоне телефон. Злоумышленник забрал устройство и сбежал с места преступления.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, – отметили в Донском главке. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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