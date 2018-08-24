В Новошахтинске во время празднования Дня города, родители потеряли маленькую девочку





В городе Новошахтинске после празднования Дна города, 25 августа, на улице осталась одна маленькая девочка. Растерянного ребёнка нашли прохожие.



Местные жители обратились в полицию. Правоохранители отвезли малышку в больницу. Её поместили в инфекционное отделение. Между тем о пропаже ребёнка никто не заявлял и в полицию не обращался.



Девочка до сих пор находится в больнице. На вид ей около четырёх лет. Она плохо разговаривает, но врачам удалось узнать, что ёё зовут – Лера, маму – Таня, а папу – Дима. Видимых признаков каких-либо заболеваний у малышки нет, но медики продолжают её обследовать.



Если в ближайшие дни родственники девочки не будут установлены, её передадут в Детский дом.