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В Новошахтинске в столкновении двух «ВАЗов» пострадали 4 человека

В Новошахтинске в столкновении двух «ВАЗов» пострадали 4 человека

В Ростовской области в столкновении «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2114» пострадали четыре человека. ДТП произошло в районе поселка Старая Соколовка города Новошахтинска около 7 утра 27 января.
- На месте аварии спасатели обесточили и стабилизировали аварийные транспортные средства, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе. – При помощи специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали из искореженных легковушек травмированных водителей.

Пострадавших водителей «ВАЗов» вместе с двумя пассажирами «семерки» передали сотрудникам скорой помощи.

В Новошахтинске в столкновении двух «ВАЗов» пострадали 4 человекаВ Новошахтинске в столкновении двух «ВАЗов» пострадали 4 человекаВ Новошахтинске в столкновении двух «ВАЗов» пострадали 4 человека

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