В Новошахтинске в столкновении двух «ВАЗов» пострадали 4 человека





В Ростовской области в столкновении «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2114» пострадали четыре человека. ДТП произошло в районе поселка Старая Соколовка города Новошахтинска около 7 утра 27 января.

- На месте аварии спасатели обесточили и стабилизировали аварийные транспортные средства, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе. – При помощи специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали из искореженных легковушек травмированных водителей.



Пострадавших водителей «ВАЗов» вместе с двумя пассажирами «семерки» передали сотрудникам скорой помощи.



