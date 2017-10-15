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В Новошахтинске мужчина украл с прилавка магазина алкоголь на 5 тыс. руб.

В Новошахтинске мужчина украл с прилавка магазина алкоголь на 5 тыс. руб.
В Новошахтинске местный житель украл с прилавка алкоголь на 5 тыс. руб.

Мужчина вошёл в продуктовый магазин и на глазах продавца схватил несколько бутылок с прилавка. С украденным спиртным воришка сбежал. Сотрудники торговой точки тут же вызвали полицию. Подозреваемого в краже вскоре задержали.
- Им оказался 31-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В ходе дальнейшего расследования полицейские установили, что задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу.

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