В Новошахтинске мужчина украл с прилавка магазина алкоголь на 5 тыс. руб.



В Новошахтинске местный житель украл с прилавка алкоголь на 5 тыс. руб.



Мужчина вошёл в продуктовый магазин и на глазах продавца схватил несколько бутылок с прилавка. С украденным спиртным воришка сбежал. Сотрудники торговой точки тут же вызвали полицию. Подозреваемого в краже вскоре задержали.

- Им оказался 31-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В ходе дальнейшего расследования полицейские установили, что задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу.