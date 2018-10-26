Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новошахтинске из социального центра пропал подросток

В Новошахтинске из социального центра пропал подросток
В городе Новошахтинске Ростовской области разыскивают 17-летнего подростка. Андрей Азарянсков пропал 29 октября.

Парень ушёл из социально-реабилитационного центра в Новошахтинске и до сих пор не вернулся. Подросток остался без родителей и находится в социальном центре с марта 2018 года.

Сотрудники центра обратились за помощью в полицию. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что рост парня - примерно 170-175 сантиметров, телосложение среднее, глаза зеленые, волосы русые вьющиеся. На лбу - небольшой шрам. По словам представителей ведомства, подросток может находиться в Новошахтинске или Ростове.

В день пропажи он был одет в олимпийку с ярко-зеленой вставкой в верхней части, синие джинсы, на ногах - чёрные кроссовки с белой подошвой.

Сейчас к поискам Андрея подключились волонтёры и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг».

Причина, по которой парень ушёл из социально-реабилитационного центра, пока не известна.

Всех, кто знает о местонахождении Андрея, просят позвонить по номерам: 8 (863) 692-08-26, 8-904-506-63-92, 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.