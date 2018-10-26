В Новошахтинске из социального центра пропал подросток



В городе Новошахтинске Ростовской области разыскивают 17-летнего подростка. Андрей Азарянсков пропал 29 октября.



Парень ушёл из социально-реабилитационного центра в Новошахтинске и до сих пор не вернулся. Подросток остался без родителей и находится в социальном центре с марта 2018 года.



Сотрудники центра обратились за помощью в полицию. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что рост парня - примерно 170-175 сантиметров, телосложение среднее, глаза зеленые, волосы русые вьющиеся. На лбу - небольшой шрам. По словам представителей ведомства, подросток может находиться в Новошахтинске или Ростове.



В день пропажи он был одет в олимпийку с ярко-зеленой вставкой в верхней части, синие джинсы, на ногах - чёрные кроссовки с белой подошвой.



Сейчас к поискам Андрея подключились волонтёры и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг».



Причина, по которой парень ушёл из социально-реабилитационного центра, пока не известна.



Всех, кто знает о местонахождении Андрея, просят позвонить по номерам: 8 (863) 692-08-26, 8-904-506-63-92, 8-800-700-54-52 или 112.