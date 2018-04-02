В Новочеркасске женщину с ребенком на руках сбила «Лада»



В Новочеркасске перебегавшую дорогу женщину с ребенком на руках сбила машина. Авария случилась на улице Орджоникидзе 3 апреля около 17 часов, сообщает DonDay Новочеркасск.



По информации издания, горожанка перебегала дорогу в неположенном месте с младенцем на руках. Маму с ребенком не увидел водитель «ВАЗ-2110», который сдавал назад. В итоге горожанка попала под колеса автомобиля.



К счастью, женщина смогла удержать малыша, он не получил травм. Однако сама она ударилась головой, ее госпитализировали.