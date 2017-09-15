В Новочеркасске женщина погибла в пожаре, который устроил её супруг





В Новочеркасске женщина погибла в пожаре, устроенном её супругом.



Трагедия произошла 18 августа. Житель Новочеркасска курил на веранде своего дома. 59-летний мужчина бросил непотушенный окурок в пакет с мусором. В результате начался пожар. В это время в одной из комнат спала его 58-летняя жена.

Женщина не проснулась во время возгорания. Она скончалась на месте происшествия от отравления продуктами горения. При этом, её супруг ничего не предпринял, чтобы спасти жену. Мужчина даже не попытался потушить пламя.

- В отношении 59-летнего жителя Новочеркасска возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.