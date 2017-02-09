В Новочеркасске задержали мужчину, вооружённого гранатой





В Новочеркасске полицейские задержали 24-летнего местного жителя, вооруженного гранатой.



Молодого человека задержали 9 февраля во время розыска подозреваемого в серии квартирных краж, угона и грабежа. Сотрудники полиции заметили в машине, припаркованной у одного из городских кафе, человека, внешность которого соответствовала описанной в ориентировке.

- Когда полицейские приблизились к предполагаемому подозреваемому, он вынул из кармана гранату, высказав угрозу привести ее в действие, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Один из полицейских схватил мужчину за руку, в которой находилась граната, и заблокировал его вторую руку, чем пресек намерение вынуть чеку. Затем полицейские, применив силу, задержали гражданина и доставили его в дежурную часть.



В настоящее время изъятая граната направлена на исследование. По факту случившегося проводится проверка.