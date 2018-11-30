В Новочеркасске водитель на скользкой дороге врезался в дерево



Водитель «ВАЗ-2107» врезался в дерево в Новочеркасске. ДТП произошло 2 декабря около половины одиннадцатого вечера в дворовом проезде между улицами Крылова и Ленгника, сообщает DonDay Новочеркасск.



По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в дерево. От удара автомобиль буквально превратился в груду металла.



Пострадавшего водителя «семерки» на «скорой» доставили в больницу.