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В Новочеркасске водитель на скользкой дороге врезался в дерево

В Новочеркасске водитель на скользкой дороге врезался в дерево
Водитель «ВАЗ-2107» врезался в дерево в Новочеркасске. ДТП произошло 2 декабря около половины одиннадцатого вечера в дворовом проезде между улицами Крылова и Ленгника, сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в дерево. От удара автомобиль буквально превратился в груду металла.

Пострадавшего водителя «семерки» на «скорой» доставили в больницу.

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