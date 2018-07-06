Авторизация

Регистрация


  • USD 63.12
  • EUR 73.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске водитель иномарки пострадал, врезавшись в три дерева и машину

В Новочеркасске водитель иномарки пострадал, врезавшись в три дерева и машину
Водитель иномарки в Новочеркасске попал в ДТП. Происшествие случилось около 6 часов утра 9 июля на улице Машиностроителей.

По предварительным данным, двигаясь на высокой скорости водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением и вылетел с дороги. Там он врезался в три дерева, затем его отбросило обратно на дорогу, где он столкнулся с машиной.

В результате столкновений автомобиль превратился в груду металла. Спасателям пришлось потрудиться, чтобы достать водителя из искореженной машины. С травмами его доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.