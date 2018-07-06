В Новочеркасске водитель иномарки пострадал, врезавшись в три дерева и машину



Водитель иномарки в Новочеркасске попал в ДТП. Происшествие случилось около 6 часов утра 9 июля на улице Машиностроителей.



По предварительным данным, двигаясь на высокой скорости водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением и вылетел с дороги. Там он врезался в три дерева, затем его отбросило обратно на дорогу, где он столкнулся с машиной.



В результате столкновений автомобиль превратился в груду металла. Спасателям пришлось потрудиться, чтобы достать водителя из искореженной машины. С травмами его доставили в больницу.