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В Новочеркасске водитель «Форда» сбил 11-летнего пешехода

В Новочеркасске водитель «Форда» сбил 11-летнего пешехода
В Новочеркасске водитель «Форда Фокус» сбил 11-летнего пешехода. Авария случилась утром 2 октября на Баклановском проспекте.
- По предварительной информации, 31-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, допустил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате ДТП школьник пострадал и был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится проверка. Опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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