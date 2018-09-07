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В Новочеркасске водитель «четырнадцатой» протаранил машину ДПС

В Новочеркасске водитель «четырнадцатой» протаранил машину ДПС
В городе Новочеркасске водитель на «ВАЗ-2114» протаранил автомобиль ДПС. Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 сентября на улице Гагарина, сообщает DonDay Новочеркасск.

По предварительной информации, экипаж ДПС стоял на светофоре. Когда загорелся зеленый сигнал, водитель спецтранспорта начал движение. В этот момент в него врезался ВАЗ.

При этом в аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
В Новочеркасске водитель «четырнадцатой» протаранил машину ДПС

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