В Новочеркасске водитель «четырнадцатой» протаранил машину ДПС



В городе Новочеркасске водитель на «ВАЗ-2114» протаранил автомобиль ДПС. Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 сентября на улице Гагарина, сообщает DonDay Новочеркасск.



По предварительной информации, экипаж ДПС стоял на светофоре. Когда загорелся зеленый сигнал, водитель спецтранспорта начал движение. В этот момент в него врезался ВАЗ.



При этом в аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

