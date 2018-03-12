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В Новочеркасске водитель «Ауди» снёс дорожное ограждение

В Новочеркасске водитель «Ауди» снёс дорожное ограждение

Водитель «Ауди» снёс дорожное ограждение в Новочеркасске. ДТП произошло около половины второго дня 14 марта на Баклановском проспекте.

По словам очевидцев происшествия, водитель двигался на большой скорости. В какой-то момент автомобиль занесло. Мужчина не смог справиться с управлением и врезался в металлический забор, установленный вдоль дороги.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, в результате ДТП водитель получил множественные травмы. На «скорой» его доставили в больницу.

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