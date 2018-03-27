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В Новочеркасске ветеринар подозревается в убийстве 170 собак

В Новочеркасске ветеринар подозревается в убийстве 170 собак
В Новочеркасске ветеринар подозревается в расправе над животными. По данным прокуратуры Ростовской области, мужчина вводил собакам препарат, запрещенный для эвтаназии.

Так, компания стала победителем муниципального контракта по отлову и содержанию бродячих животных. В обязанности фирмы входили поимка собак, стерилизация и прививание. После этого можно было заниматься пристраиванием питомцев к хозяевам. Возвращать собак на улицу, согласно новым поправкам постановления «Об утверждении Правил отлова безнадзорных животных на территории Ростовской области», нельзя.

Усыплять собаку можно лишь в том случае, если она неизлечимо больна или ведет себя агрессивно. Делать это можно только с помощью специальных препаратов.

Победитель аукциона в Новочеркасске вводил собакам курареподобные вещества, из-за которых животные умирали в муках.
Прокуратура Ростовской области провела проверку, после которой в отношении ветеринара возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных».

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