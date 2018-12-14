В Новочеркасске ВАЗ сбил мужчину на «зебре»



В Новочеркасске произошло ДТП с участием пешехода. Дорожное происшествие случилось 17 декабря около 18 часов на улице Пушкинской.



По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В это время к «зебре» подъехал «ВАЗ-2107». Водитель отвлёкся и не заметил пешехода. В результате произошло столкновение, сообщает DonDay Новочеркасск.



Мужчина упал на землю. Очевидцы вызвали на место ДТП «скорую». Медики доставили пострадавшего в больницу. В БСМП он пришёл в себя. Выяснилось, что никаких серьезных травм житель Новочеркасска не получил. Пешеход отделался только ушибами.