Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске ВАЗ сбил мужчину на «зебре»

В Новочеркасске ВАЗ сбил мужчину на «зебре»
В Новочеркасске произошло ДТП с участием пешехода. Дорожное происшествие случилось 17 декабря около 18 часов на улице Пушкинской.

По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В это время к «зебре» подъехал «ВАЗ-2107». Водитель отвлёкся и не заметил пешехода. В результате произошло столкновение, сообщает DonDay Новочеркасск.

Мужчина упал на землю. Очевидцы вызвали на место ДТП «скорую». Медики доставили пострадавшего в больницу. В БСМП он пришёл в себя. Выяснилось, что никаких серьезных травм житель Новочеркасска не получил. Пешеход отделался только ушибами.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.