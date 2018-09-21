В Новочеркасске в тройном ДТП пострадала девушка





Девушка пострадала в столкновении трёх автомобилей в Новочеркасске. ДТП произошло утром 24 сентября на улице Харьковской.



Водители «Хендай Акцент» и «Хонда Фит» двигались в одном направлении, перед поворотом иномарки притормозили. Следовавший за ними водитель «ВАЗ-2109» отвлекся и врезался в остановившуюся перед ним «Хонду», сообщает DonDay Новочеркасск. Иномарка по инерции столкнулась с «Хендай».



В результате аварии травмы получила водитель «Хонды». Ее доставили в больницу.