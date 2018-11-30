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В Новочеркасске в столкновении «Лады» и «Шевроле» пострадали трое

В Новочеркасске в столкновении «Лады» и «Шевроле» пострадали трое
В Новочеркасске в столкновении «Лады» и «Шевроле» пострадали трое. Авария случилась 3 декабря около 18 часов. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Автомобилист на «Ладе Калине» двигался по спуску Герцена. В какой-то момент он не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу. Там водитель «Лады» врезался в «Шевроле Нива». От полученного удара «Калину» отбросило обратно на свою полосу, и легковушка выкатилась на трамвайные пути.

В результате ДТП травмы получили оба водителя машин и пассажир «Нивы». Все трое пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности. Однако от госпитализации они отказались. Медики, приехавшие на место аварии, оказали им необходимую помощь на месте.

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