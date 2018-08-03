В Новочеркасске в ДТП на жд-переезде пострадали два человека



В ДТП на жд-переезде в Новочеркасске пострадали два человека. Авария произошла 4 августа около 22 часов на улице Трамвайной, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.



По предварительным данным, водитель «Волги» на железнодорожном переезде не справился с управлением и на полном ходу врезался в ВАЗ-2114, переезжавший в этот момент железнодорожные пути. От удара «четырнадцатую» отбросило на несколько метров.



В результате аварии пострадали два пассажира ВАЗа, водителю медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. Водитель «Волги» в ДТП не пострадал.