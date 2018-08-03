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В Новочеркасске в ДТП на жд-переезде пострадали два человека

В Новочеркасске в ДТП на жд-переезде пострадали два человека
В ДТП на жд-переезде в Новочеркасске пострадали два человека. Авария произошла 4 августа около 22 часов на улице Трамвайной, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.

По предварительным данным, водитель «Волги» на железнодорожном переезде не справился с управлением и на полном ходу врезался в ВАЗ-2114, переезжавший в этот момент железнодорожные пути. От удара «четырнадцатую» отбросило на несколько метров.

В результате аварии пострадали два пассажира ВАЗа, водителю медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. Водитель «Волги» в ДТП не пострадал.

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