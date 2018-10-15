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В Новочеркасске трамвай протаранил ВАЗ

В Новочеркасске трамвай протаранил ВАЗ

В Новочеркасске произошло ДТП с участием трамвая. Авария случилась на пересечении улиц Комитетской и Орджоникидзе около 8 часов утра 19 октября.

По предварительным данным, пенсионер за рулём «ВАЗ-2107» не заметил знак «Уступите дорогу» на перекрёстке и выехал на рельсы перед приближающимся трамваем. В результате вагон протаранил машину, сообщает DonDay Новочеркасск.

В происшествии никто не пострадал. У «семёрки» сильно смята левая сторона. Из-за столкновения на трамвайном маршруте № 2 движение временно было затруднено.

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