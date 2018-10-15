В Новочеркасске трамвай протаранил ВАЗ





В Новочеркасске произошло ДТП с участием трамвая. Авария случилась на пересечении улиц Комитетской и Орджоникидзе около 8 часов утра 19 октября.



По предварительным данным, пенсионер за рулём «ВАЗ-2107» не заметил знак «Уступите дорогу» на перекрёстке и выехал на рельсы перед приближающимся трамваем. В результате вагон протаранил машину, сообщает DonDay Новочеркасск.



В происшествии никто не пострадал. У «семёрки» сильно смята левая сторона. Из-за столкновения на трамвайном маршруте № 2 движение временно было затруднено.