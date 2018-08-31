В Новочеркасске столкнулись ВАЗ и «скорая»: пострадали четыре человека
В Новочеркасске столкнулись ВАЗ-2114 и скорая помощь. ДТП случилось 2 сентября на проспекте Ермака. Об этом сообщает DonDay – Новочеркасск.
По информации портала, водитель «четырнадцатой» пытался «проскочить» улицу на запрещенные сигнал светофора. В этот момент с улицы Комитетской выехала машина скорой помощи с включенными спецсигналами. «Газель» медиков врезалась в ВАЗ. От удара «четырнадцатую» откинуло на 15-летнюю девушку – пешехода. В свою очередь, машина скорой помощи перевернулась.
В результате случившегося пострадали четыре человека: три пассажира ВАЗа и девушка- пешеход.