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В Новочеркасске столкнулись шесть автомобилей

В Новочеркасске столкнулись шесть автомобилей

В городе Новочеркасске произошло ДТП с участием шести автомобилей. Массовая авария случилась около 20 часов 19 ноября на проспекте Ермака.

По предварительной информации, «ВАЗ-2107» не уступил дорогу «Джили Эмгранд», на буксире у которого был «Ситроен С5». Водитель «Джили» по касательной зацепил «семерку». От удара иномарку отбросило на обочину, где она сзади врезалась в припаркованную «Дэу Нексия». Последняя подскочила и оказалась на крыше «Джили», сообщает DonDay Новочеркасск.

Затем «Дэу» ударилась о стоящий впереди «Шевроле Ланос», который, в свою очередь, врезался в припаркованный перед ним «Мерседес С180». А «Ситроен» столкнулся с буксировавшим его «Джили».

В результате происшествия ни водителям, ни пассажирам медицинская помощь не понадобилась. В припаркованных автомобилях в момент ДТП никого не было.

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