В Новочеркасске столкнулись два ВАЗа: трое пострадали



В Новочеркасске столкнулись два ВАЗа: трое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 июля на Платовском проспекте.



По информации DonDay-Новочеркасск, водитель «девятки» поворачивал налево и допустил столкновение с «ВАЗ-2115». Удар был такой силы, что «ВАЗ-21109» отбросило на противопожарный столб.



В результате аварии пострадали и были доставлены в больницу водитель и пассажирка «ВАЗ-2109, а также пассажир «пятнадцатой».