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В Новочеркасске столкнулись два ВАЗа: трое пострадали

В Новочеркасске столкнулись два ВАЗа: трое пострадали
В Новочеркасске столкнулись два ВАЗа: трое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 1 июля на Платовском проспекте.

По информации DonDay-Новочеркасск, водитель «девятки» поворачивал налево и допустил столкновение с «ВАЗ-2115». Удар был такой силы, что «ВАЗ-21109» отбросило на противопожарный столб.

В результате аварии пострадали и были доставлены в больницу водитель и пассажирка «ВАЗ-2109, а также пассажир «пятнадцатой».

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