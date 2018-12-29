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В Новочеркасске столкнулись два ВАЗа: пострадали двое

В Новочеркасске столкнулись два ВАЗа: пострадали двое
В Новочеркасске столкнулись два ВАЗа. По информации DonDay Новочеркасск, авария случилась 30 декабря около 22 часов.

Автомобилист на «девяносто девятой» двигался по улице Трамвайной. Водитель отечественного автомобиля превысил безопасную скорость, а затем не справился с управлением на скользкой дороге. В итоге машину занесло, и легковушка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «ВАЗ-2115».

В ДТП пострадали женщина, находившаяся в салоне «девяносто девятой», и пассажир «пятнадцатой». Медики доставили их с травмами в больницу. Водители столкнувшихся ВАЗов отказались от госпитализации.

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