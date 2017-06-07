В Новочеркасске сотрудница магазина избила пьяную покупательницу





В Новочеркасске сотрудница мясного магазина ногами избила пьяную покупательницу. Инцидент произошёл вечером 8 июня на проспекте Баклановском.



Подвыпившая девушка зашла в помещение торговой точки. Нетрезвый вид посетительницы возмутил работниц магазина. Уборщица и ещё одна работница павильона грубо вытолкали её на улицу и бросили на тротуар. Всё это время женщины не стеснялись в выражениях, оскорбляли и сыпали ругательствами в адрес девушки, пишет DonDay Новочеркасск. А когда бедолага оказалась на земле, агрессивная работница дважды ударила её по лицу ногой.



Свидетелем происходящего стал случайный прохожий. Молодой человек снимал потасовку на камеру. Сначала буйные работницы не реагировали на очевидца с телефоном, но после того, как горожанин сообщил им, что зафиксировал всё на камеру, одна из них накинулась и на него.



